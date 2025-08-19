Англія

Французький півзахисник входить до списку пріоритетів "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед визначився з потенційним підсиленням півзахисту на літо 2025 року і розглядає варіант із Люсьєном Агуме. За інформацією Orgullobiri, 23-річний француз із Севільї вважається доступнішою та перспективнішою альтернативою дорожчим варіантам із Прем’єр-ліги.

Контракт півзахисника з іспанським клубом чинний до 2028 року, а його клаусула становить 40 млн євро. Водночас Севілья готова відпустити футболіста приблизно за 30 млн євро — сума, яка виглядає привабливою на тлі європейського ринку.

Цієї ж угоди дотично стосується Інтер, який зберігає 10% від майбутнього продажу гравця. Цього літа андалузці вже витратили 4 млн євро, щоб викупити додаткові 40% його прав, підтвердивши віру в потенціал француза.

Для Манчестер Юнайтед трансфер Агуме може стати ринковою можливістю: Севілья отримає відчутний прибуток, а гравець зробить наступний крок у кар’єрі, перейшовши до однієї з найсильніших ліг світу.