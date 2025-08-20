Англія

Намагаються зійтись у питаннях ціни трансферу.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма наближається до трансферу із французького Парі Сен-Жермен цього літа й наразі вже встиг повідомити фанатів клубу про своє бажання.

На основного голкіпера збірної Італії претендують чимало клубів, проте позиції одного з потенційних покупців випереджають решту колективів.

Ідеться про англійський Манчестер Сіті, який уже встиг домовитись про контракт із 26-річним виконавцем.

І напередодні стало відомо, що клуби нарешті почали вести предметний діалог щодо можливого переходу.

Позиція ПСЖ полягає в 45-50 млн євро компенсації за футболіста, контракт якого завершується наступного року.

Манчестер Сіті розраховує на виплату лише половини від цієї суми й буде тиснути на парижан значною зарплатнею італійця, яку команді Луїса Енріке доведеться виплачувати ще рік, якщо гравець не піде з клубу.

Тим часом "містяни" намагаються продати свого основного бразильського воротаря Едерсона до турецького Галатасараю.