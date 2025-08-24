Англія

Головний тренер червоних дияволів окреслив план клубу на найближчі три роки та поділився своєю філософією щодо боротьби за титули.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про стратегію клубу на найближчі сезони. Португальський наставник заявив, що команда має зосередитися на поступовому прогресі, ставлячи перед собою мету виграти чемпіонський титул протягом трьох років.

— Успіх – це завоювання титулів, і ми не знаємо, чи досягнемо ми цього. Зараз не той момент, коли можна сказати, що ми безперечно боремося за чемпіонство. Нам потрібно просто робити невеликі кроки. Невеликі кроки означають підготовку до кожної гри як до фіналу. Для нас це фінал, у цьому клубі ми зазнаємо тиску. Зрештою, я не знаю, що буде успіхом, — сказав Аморім у коментарі Goal.

Тренер наголосив, що важливо зберігати концентрацію та демонструвати привабливий футбол:

— Ми просто хочемо бути по-справжньому конкурентоспроможними, намагаючись домінувати у матчах, забивати голи, не давати нудьгувати уболівальникам, які спостерігають за нашими іграми.

За словами Аморіма, клуб розраховує на трирічний план із чіткою кінцевою метою:

— Я думаю, всі знають, що ми маємо мету не на цей сезон, а на три роки – виграти Прем'єр-лігу. Ми робитимемо кроки для досягнення цієї мети, але, звичайно, у цьому клубі ситуація змінюватиметься щотижня. Тому нам потрібно бути готовими до цього, заглушувати зовнішній шум, виконувати свою роботу і намагатися вигравати матчі, — сказав португалець.

