Англія

Головний тренер мерсисайдців відзначив прогрес італійського вінгера.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот високо оцінив прогрес Федеріко К'єзи та заявив, що футболіст помітно додав у порівнянні з минулим сезоном.

"Я бачу, що він змінився порівняно з минулим сезоном. Нині це зовсім інший Федеріко", — сказав Слот.

Наставник нагадав, що торік К'єза фактично пропустив передсезонну підготовку, що негативно вплинуло на його форму та результативність.

"Минулого року він практично повністю пропустив передсезонну підготовку, а потім потрапив до Прем'єр-ліги, де дуже багато матчів із високою інтенсивністю. Якщо він збереже свою нинішню готовність, то, звичайно ж, отримуватиме більше ігрового часу", — підкреслив Слот.

