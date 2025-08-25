У понеділок ввечері Тайнсайд знову стане епіцентром футбольних пристрастей: Ньюкасл у першому домашньому матчі сезону прийме чинного чемпіона Англії Ліверпуль. І якщо сама афіша виглядає більш ніж статусно, то додаткової гостроти зустрічі додає гучна трансферна сага навколо Александера Ісака, який прагне залишити табір “сорок” заради трансферу саме до мерсісайдців.

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — ЛІВЕРПУЛЬ

ПОНЕДІЛОК, 25 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл не зміг порадувати вболівальників у стартовому турі, розписавши нульову нічию з Астон Віллою, попри численні моменти. Команда Едді Гау вже три матчі поспіль у рамках чемпіонату не забиває, і з урахуванням відсутності Александера Ісака та провальними пошуками заміни для нього — "сорокам" потрібно знаходити рішення, бо подібна серія востаннє траплялася ще у 2020 році. Водночас Ньюкасл має нагоду продовжити іншу позитивну традицію: перемогти у першій домашній грі сезону вже вчетверте поспіль.

Додатковим подразником для фанів є те, що саме Ісак рік тому забив вирішальний м’яч у фіналі Кубка ліги проти Ліверпуля. Тепер же він відсторонений від команди, а головна надія в атаці лягає на Антоні Гордона та Гарві Барнса. До заявки може повернутися Джо Віллок, а дебютувати — новачок Джейкоб Ремзі, який приєднався з Астон Вілли. Атмосфера на Сент-Джеймс Парк обіцяє бути максимально емоційною й напруженою. Навіть ворожою! Ліверпуль перехопив Юго Екітіке, тепер — розгойдує "човен стабільності" у таборі "сорок" сагою зі шведом. Чим не причини влаштувати чемпіонам "теплий" прийом?

Ліверпуль же стартував у новому сезоні досить суперечно, але вибухово, перегравши Борнмут із рахунком 4:2 на Енфілді. Гол і асист у дебютному матчі оформив Юго Екітіке, а вже традиційно свій м’яч у першому турі забив Мохамед Салах, попри провальний виступ у матчі за Суперкубок Англії проти Крістал Пелес. При Арне Слоті команда демонструє яскраву атакувальну гру: у середньому 2,3 гола за матч у чемпіонаті. Але проблеми у захисті нікуди не зникли — за останні десять офіційних ігор лише один раз “червоні” зіграли на нуль, у 60% — пропускали щонайменше 2 голи.

З іншого боку, Ліверпуль має відмінну серію проти Ньюкасла у чемпіонаті — 17 матчів без поразок у Прем’єр-лізі. Салах особливо полюбляє “сорок”: єгиптянин забив їм уже 10 м’ячів і зробив 8 асистів, встановивши унікальне досягнення — результативна дія в шести поспіль іграх проти цього суперника. Для нього це шанс продовжити феноменальну серію, а для Ліверпуля — зрівняти клубний рекорд із 36 матчів поспіль із забитим голом в АПЛ. У той же час, не забуваємо й останню зустріч цих команд — "червоні" у березні програли сьогоднішнім господарям у фіналі Кубка ліги, втративши можливість скрасити минулий сезон ще одним трофеєм.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.08, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20. 

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ


НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД :  Поуп — Тріпп’єр, Шар, Берн, Лівраменто — Гімараеш, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї (гібридна роль), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 2:2

