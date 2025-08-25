Англія

У понеділок ввечері Тайнсайд знову стане епіцентром футбольних пристрастей: Ньюкасл у першому домашньому матчі сезону прийме чинного чемпіона Англії Ліверпуль. І якщо сама афіша виглядає більш ніж статусно, то додаткової гостроти зустрічі додає гучна трансферна сага навколо Александера Ісака, який прагне залишити табір “сорок” заради трансферу саме до мерсісайдців.

ПОНЕДІЛОК, 25 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл не зміг порадувати вболівальників у стартовому турі, розписавши нульову нічию з Астон Віллою, попри численні моменти. Команда Едді Гау вже три матчі поспіль у рамках чемпіонату не забиває, і з урахуванням відсутності Александера Ісака та провальними пошуками заміни для нього — "сорокам" потрібно знаходити рішення, бо подібна серія востаннє траплялася ще у 2020 році. Водночас Ньюкасл має нагоду продовжити іншу позитивну традицію: перемогти у першій домашній грі сезону вже вчетверте поспіль.

Додатковим подразником для фанів є те, що саме Ісак рік тому забив вирішальний м’яч у фіналі Кубка ліги проти Ліверпуля. Тепер же він відсторонений від команди, а головна надія в атаці лягає на Антоні Гордона та Гарві Барнса. До заявки може повернутися Джо Віллок, а дебютувати — новачок Джейкоб Ремзі, який приєднався з Астон Вілли. Атмосфера на Сент-Джеймс Парк обіцяє бути максимально емоційною й напруженою. Навіть ворожою! Ліверпуль перехопив Юго Екітіке, тепер — розгойдує "човен стабільності" у таборі "сорок" сагою зі шведом. Чим не причини влаштувати чемпіонам "теплий" прийом?

Ліверпуль же стартував у новому сезоні досить суперечно, але вибухово, перегравши Борнмут із рахунком 4:2 на Енфілді. Гол і асист у дебютному матчі оформив Юго Екітіке, а вже традиційно свій м’яч у першому турі забив Мохамед Салах, попри провальний виступ у матчі за Суперкубок Англії проти Крістал Пелес. При Арне Слоті команда демонструє яскраву атакувальну гру: у середньому 2,3 гола за матч у чемпіонаті. Але проблеми у захисті нікуди не зникли — за останні десять офіційних ігор лише один раз “червоні” зіграли на нуль, у 60% — пропускали щонайменше 2 голи.

З іншого боку, Ліверпуль має відмінну серію проти Ньюкасла у чемпіонаті — 17 матчів без поразок у Прем’єр-лізі. Салах особливо полюбляє “сорок”: єгиптянин забив їм уже 10 м’ячів і зробив 8 асистів, встановивши унікальне досягнення — результативна дія в шести поспіль іграх проти цього суперника. Для нього це шанс продовжити феноменальну серію, а для Ліверпуля — зрівняти клубний рекорд із 36 матчів поспіль із забитим голом в АПЛ. У той же час, не забуваємо й останню зустріч цих команд — "червоні" у березні програли сьогоднішнім господарям у фіналі Кубка ліги, втративши можливість скрасити минулий сезон ще одним трофеєм.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.08, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Шар, Берн, Лівраменто — Гімараеш, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї (гібридна роль), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

