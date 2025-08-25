Англія

На нас чекає центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер англійського Ньюкаслу Едді Гау висловився напередодні матчу 2-го туру АПЛ з Ліверпулем. Його слова наводить офіційний сайт "сорок".

"Перша домашня гра нового сезону завжди захоплююча. Вечірні ігри "під світлом софітів" завжди особливі для нас.

Я не сумніваюся, що це буде справді пристрасна гра на очах наших вболівальників. Нам потрібно це використати, але не бути необачними. Ми повинні зосередитися та реалізувати наш ігровий план, втім використання енергії глядачів буде для нас життєво важливим.

Ремзі буде доступний на гру з Ліверпулем. Він у хорошій формі та виглядав справді вражаюче в перші кілька днів. Джейкоб справді добре технічно підготовлений, дуже розумний, і я думаю, що він багато чого додасть команді. Він має видатні якості.

Гордон? Він зробив достатньо, щоб добре виконувати свою роботу для команди. У мене немає проблем з тим, щоб виставляти його на поле, як у стартовому складі, так і на заміну. ​​Він грає інакше, ніж інші нападники, але це може бути позитивним моментом. У нього приголомшлива швидкість, справді хороша трудова етика, і він забиває голи. Я думаю, що Ентоні дуже добре грав минулого тижня", — заявив Гау.

Матч між Ньюкаслом та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.