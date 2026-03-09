Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, у кого більше шансів на прохід в чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів дійшла до стадії 1/8 фіналу, яка подарує нам кілька досить захопливих протистоянь.

У одних парах є явний андердог, який протистоятиме фавориту, а в інших ситуація досить рівна і визначити, хто ж тут повинен проходити до чвертьфіналу, досить важко.

ПСЖ — Челсі

Як і минулого року парижани не змогли пробитися напряму в 1/8 фіналу і довелося проходити французький бар'єр у вигляді Монако.

Тепер суперником стане Челсі. Лондонці взимку отримали нового тренера, який одразу ж досить непогано стартував, а тому це протистояння на папері виглядає чи не найрівнішим з усіх. Ймовірність проходу ПСЖ до чвертьфіналу лишень на трішки більше — 56% проти 44% у "пенсіонерів".

Галатасарай — Ліверпуль

Турецький гранд став одним з головних ньюзмейкерів додаткового раунду плей-офф, коли вдома розгромив Ювентус, а на виїзді ледь не розтринькав таку перевагу.

Вже тоді не всі вірили в прохід Галатасарая, а ось в те, що стамбульці зможуть подолати Ліверпуль віриться ще менше. Якщо ж у підсумку англійський клуб не зможе подолати цю стадію, це буде сенсацією.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Два гранди світового футболу зустрінуться в плей-офф Ліги чемпіонів вже вшосте за останні сім років, і кожного разу вони дарують дуже запеклі протистояння.

Цього разу експерти на боці Манчестер Сіті. Реал з приходом Альваро Арбелоа переживає не найкращі часи, а тому саме "містяни" вважаються фаворитом цієї пари.

Аталанта — Баварія

Чесно кажучи, в цій парі мало є про що говорити. Хоча Аталанта непогано показує себе проти німців (перемогли Баєр у фіналі ЛІги Європи, пройшли Боруссію у минулому раунді), але ж це сама Баварія!

Мюнхенці показують солідний рівень футболу, а Гаррі Кейн і Майкл Олісе — у феноменальній формі. Тому не дивно, що в італійців майже не вірять.

Ньюкасл — Барселона

Додаткова стадія плей-офф для Ньюкаслу перетворилася в легку прогулянку, матчі з Карабахом були впевнено виграні, але тепер перед ними сама Барселона.

Ці команди зустрічалися на основному етапі і тоді Барса перемогла в Англії. Тому не дивно, що в цій парі перевагу віддають саме каталонцям.

Атлетико М — Тоттенгем

Тоттенгема — чи не найдивніша команда сезону. Англійці круто пройшли по дистанції Ліги чемпіонів і вийшли прямо в 1/8 фіналу, але в чемпіонаті Англії все ближче і ближче підходять до зони вильоту.

Навіть з новим тренером у них не налагоджується гра, а тому у Атлетико є досить круті шанси пройти "півнів" і вкотре зіграти в чвертьфіналі.

Буде/Глімт — Спортінг

Головна сенсація додаткового раунду плей-офф проти головної сенсації серед команд, що увійшли в ТОП-8 основної стадії.

Спортінг виглядає на папері більш досвідченим колективом з більш майстерними гравцями, але скільки разів Буде/Глімт дивував усіх? Можливо здивує ще раз?

Баєр — Арсенал

Ніби й зустрічаються два представники чемпіонатів з ТОП-5 найкращих, але саме у цій парі інтригу вважають найменшою.

Експерти не сумніваються в тому, що Мікель Артета виведе свою команду в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а там далі суперник буде можливо ще менш серйозним, тому "канонірам" вже можна думати про півфінал...

А як ви гадаєте? В якій парі експерти помиляються і андердог зможе пройти свого опонента?