Колишній головний тренер Барселони Хаві розповів, що Ліонель Мессі був близький до повернення в каталонський клуб. Його слова наводить AS.

"Перехід Лео вже фактично був узгоджений. У січні 2023 року, після того як він став чемпіоном світу, ми зв'язалися з ним, і він сказав мені, що має бажання повернутися. Я бачив його в команді. Ми спілкувалися до березня, і я сказав йому: "Коли даси мені "зелене світло", я повідомлю президенту", тому що з футбольної точки зору я абсолютно бачив його в складі.

Президент почав переговори щодо контракту з батьком Лео, і у нас навіть був дозвіл від керівництва Ла Ліги. Але в підсумку саме президент все зупинив.

Лапорта сказав мені буквально наступне: якщо Лео повернеться, проти нього почнуть справжню війну, і він не може собі цього дозволити. А потім раптово Лео перестав відповідати на мої дзвінки – тому що з іншого боку йому вже повідомили, що це неможливо. Я зателефонував його батькові і сказав: "Так не може бути, Хорхе". А він відповів: "Поговори з президентом".

І я знову пояснював: "Ми вже п'ять місяців спілкуємося з Лео, все фактично готово. З футбольної точки зору ніяких сумнівів немає, з економічної – ми будемо грати на "Монжуїку" і влаштуємо справжній "останній танець", як у Майкла Джордана, все було готово", – сказав Хаві.

Нагадаємо, що 15 березня відбудуться вибори президента Барселони. Хаві є прихільником кандидата в президенти Віктора Фонта.