Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру української Прем’єр-ліги, у якому рівненський Верес та черкаський ЛНЗ.

Рівненський Верес та черкаський ЛНЗ закриватимуть дев'ятнадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин Кожухаря в рамці воріт.

Віталій Пономарьов, після поразки від житомирського Полісся (1:3), залучив до стартового складу Драмбаєва ліворуч у захисті, тоді як Микитишин гратиме праворуч в атаці.

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін, Фабрісіо — Шарай, Ндукве, Веслі.

Запасні: Горох, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Сміян, Кльоц, Матківський, Гонсалвеш, Баїя, Годя, Стень.



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Якубу, Дайко, Путря, Нонікашвілі, Танковський, Лепський, Твердохліб, Авуду, Беннетт, Кравчук.

Гра Верес — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.