Українець зробив перший асист в АПЛ.
Єгор Ярмолюк, getty images
27 вересня 2025, 22:14
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував виступ українського півзахисника Єгора Ярмолюка в домашній перемозі над Манчестер Юнайтед (3:1) в 6‑му турі АПЛ.
Ярмолюк вийшов у стартовому складі й наприкінці матчу оформив свою першу результативну передачу в англійській Прем’єр-лізі.
Ендрюс підкреслив роль тактичного переходу команди на гру з чотирма захисниками:
"Дамсгор і Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно.
Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тим, що маємо в атаці. Сміливість і впевненість гравців сьогодні були справді чудовими — як з м’ячем, так і без нього".
Відзначимо, що в сезоні 2025/26 Ярмолюк брав участь у всіх матчах Брентфорда і наразі має один гольовий пас.