Англія

Українець зробив перший асист в АПЛ.

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував виступ українського півзахисника Єгора Ярмолюка в домашній перемозі над Манчестер Юнайтед (3:1) в 6‑му турі АПЛ.

Ярмолюк вийшов у стартовому складі й наприкінці матчу оформив свою першу результативну передачу в англійській Прем’єр-лізі.

Ендрюс підкреслив роль тактичного переходу команди на гру з чотирма захисниками:

"Дамсгор і Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно.

Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тим, що маємо в атаці. Сміливість і впевненість гравців сьогодні були справді чудовими — як з м’ячем, так і без нього".

Відзначимо, що в сезоні 2025/26 Ярмолюк брав участь у всіх матчах Брентфорда і наразі має один гольовий пас.