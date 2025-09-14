Англія

Команда Енцо Марески довго відігравалася, після чого була близька до перемоги, але втратила три очки на останніх хвилинах.

Лондонський Челсі у матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях упустив перемогу над Брентфордом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Бджоли" відкрили рахунок на 35 хвилині завдяки результативному удару у виконанні Кевіна Шаде, після чого на 61 хвилині "сині" змогли зрівняти рахунок зусиллями Коула Палмера.

Потім на 85 хвилині Мойзес Кайседо зміг скористатися своїм моментом і вивів команду Енцо Марески вперед, проте останнє слово було за Брентфордом, коли на третій компенсованій хвилині Фабіу Карвалью зрівняв цифри на табло через кілька хвилин після виходу на заміну.

Також зазначимо, що у складі "бджіл" повний поєдинок провів український півзахисник Єгор Ярмолюк, який отримав попередження в середині другого тайму.

Після чотирьох турів Челсі набрав вісім очок і посідає п'яте місце в АПЛ, а у Брентфорда чотири бали та 12 позиція.

Брентфорд — Челсі 2:2

Голи: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 - Палмер, 61, Кайседо, 85.

Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Аєр, 83), Коллінз, Ван ден Берг, Піннок (Гікі, 83), Льюїс-Поттер (Карвалью, 90) — Ярмолюк, Гендерсон, Єнсен (Генрі, 73) — Тьяго (Уаттара, 73), Шаде.

Челсі: Санчес — Фофана (Кукурелья, 46), Чалоба, Адарабіойо, Гато (Джеймс, 46) — Кайседо, Фернандес — Нету, Буонанотте (Джордж, 46), Гіттенс (Палмер, 57) — Педро (Гарначо, 80).

Попередження: Тьяго, Ярмолюк, Піннок — Гато, Джордж.