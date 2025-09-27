Англія

Манчестер Юнайтед знову поступився Брентфорду та встановив історичний антирекорд.

Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки від Брентфорда в рамках чемпіонату Англії. Матч завершився з рахунком 1:3 на користь лондонців.

Це вже другий поспіль невдалий результат для манкуніанців у зустрічах із цим суперником: минулого сезону Брентфорд також здобув перемогу, обігравши Юнайтед 4:3.

Таким чином, уперше з 1930-х років Манчестер Юнайтед програє Брентфорду в чемпіонаті двічі підряд, що стало новим антирекордом для клубу.

Брентфорд іде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи сім очок, тоді як Манчестер Юнайтед з ідентичною кількістю залікових балів перебуває на 13-й сходинці.