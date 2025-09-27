Англія

"Червоні дияволи" з березня не перемагають в АПЛ на виїзді.

Брентфорд у рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 приймав Манчестер Юнайтед на Джітек Ком'юніті Стедіум.

Друге рекордне придбання в історії господарів поля Ігор Тьяго оформив дубль протягом стартових 20-ти хвилин. Зовсім трохи пізніше в першому таймі дебютним голом за гостей відзначився Беньямін Шешко.

У другому таймі воротар Брентфорда Куївін Келлегер своїм сейвом не дозволив капітану МЮ Бруну Фернандешу реалізувати пенальті. Вже в компенсований час Єгор Ярмолюк відзначився першою для себе результативною дією у футболці "бджіл", асистувавши Матіасу Єнсену, який і встановив на табло підсумковий рахунок.

Брентфорд іде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи сім очок, тоді як Манчестер Юнайтед з ідентичною кількістю залікових балів перебуває на 13-й сходинці. У неділю, 5 жовтня, Брентфорд прийматиме Манчестер Сіті, а Манчестер Юнайтед днем раніше — Сандерленд.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Тьяго, 8, 20, Єнсен, 90+6 — Шешко, 26

На 76-й хвилині Фернандеш не реалізував пенальті (сейв Келлегера)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, ван ден Берг, Гікі (Генрі, 75) — Гендерсон (Оньєка, 81), Ярмолюк — Уаттара (Льюїс-Поттер, 75), Дамсгор (Янельт, 81), Шаде — Тьяго (Єнсен, 90)

Манчестер Юнайтед: Баїндир — де Лігт, Магвайр (Йоро, 66), Шоу (Маунт, 81) — Дало, Угарте (Мейну, 66), Фернандеш, Доргу (Зіркзе, 85) — Мбемо, Кунья — Шешко

Попередження: Коллінз, Шаде — Фернандеш, Доргу