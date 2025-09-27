Українець знову в основі "червоно-білих".
Ярмолюк, getty images
27 вересня 2025, 13:48
В рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на Брентфорд Комм'юніті Стедіум прийматиме Манчестер Юнайтед.
Головний тренер господарів поля визначився зі стартовим складом своєї команди. Місце в основі в черговий раз знайшлося й для українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
Брентфорд: Келлехер — Гікі, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде — Ярмолюк, Гендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара — Тьяго.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Шоу, Магвайр, де Лігт — Кунья, Мбемо, Доргу, Далот, Фернандеш, Угарте — Шешко.
Матч між Брентфордом та МЮ відбудеться о 14:30 за київським часом.