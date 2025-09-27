Англія

Українець знову в основі "червоно-білих".

В рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на Брентфорд Комм'юніті Стедіум прийматиме Манчестер Юнайтед.

Головний тренер господарів поля визначився зі стартовим складом своєї команди. Місце в основі в черговий раз знайшлося й для українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Брентфорд: Келлехер — Гікі, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде — Ярмолюк, Гендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара — Тьяго.

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Шоу, Магвайр, де Лігт — Кунья, Мбемо, Доргу, Далот, Фернандеш, Угарте — Шешко.

Матч між Брентфордом та МЮ відбудеться о 14:30 за київським часом.