Лондонський клуб хоче підписати 19-річного Альмугеру Кабара вже цієї зими.

Брентфорд розпочав переговори з Боруссією Дортмунд щодо трансферу 19-річного лівого захисника Альмугери Кабара. За даними Bild, англійці готові заплатити близько 20 мільйонів євро, аби здійснити перехід уже взимку.

Кабар є вихованцем академії Дортмунда та встиг завоювати гучні трофеї на юнацькому рівні. У 2023 році він став ключовим гравцем збірної Німеччини, яка здобула титули чемпіона Європи та світу U17. За юнацьку збірну до 19 років захисник уже провів 19 матчів. Завдяки потужним фізичним даним (зріст 1,86 м) він вважається футболістом, який ідеально підійде під динаміку Прем’єр-ліги.

Попри високий потенціал, пробитися до основи Боруссії юнаку поки що складно. Минулого сезону він зіграв у Бундеслізі п’ять матчів, однак нині майже не отримує шансів при Ніко Ковачі, який робить ставку на Даніеля Свенссона.

Контракт Кабара з дортмундським клубом діє до 2028 року, і офіційна позиція керівництва — утримати перспективного захисника. Водночас Bild повідомляє, що пропозиція в районі 20 млн євро може стати достатньо вагомим аргументом, аби Боруссія змінила свою думку.

Для Брентфорда цей трансфер став би черговим кроком у стратегії інвестування в молодих гравців із великим майбутнім. Для Кабара ж можливий переїзд до Лондона означатиме шанс отримати регулярну ігрову практику в одній з найсильніших ліг світу.