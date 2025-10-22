Англія

Польський ветеран може вперше вийти на поле в АПЛ.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовські може продовжити кар'єру в Англійській Прем’єр-лізі. Як повідомляє Daily Star, у послугах 37-річного форварда зацікавлений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім.

За інформацією джерела, Левандовські вже дав попередню згоду на перехід до англійського клубу. Його чинний контракт із Барселоною завершується влітку 2026 року, однак каталонський клуб не планує його продовжувати, що відкриває шлях до трансферу вже найближчим часом.

Левандовські приєднався до Барселони в 2022 році. У поточному сезоні він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 4 забитими м’ячами.