Нова лінійка Bring-Back відтворює легендарну домашню форму сезонів 1992-1994, яка стала синонімом нової ери на Гайбері.

​Арсенал спільно з технічним спонсором Adidas порадували вболівальників, занурившись у ностальгію. Клуб випустив нову ретро-колекцію Bring-Back, присвячену одній з найвідоміших епох клубу – початку 90-х. ​

Центральним елементом колекції стало точне відтворення культової домашньої форми, в якій команда виступала з 1992 по 1994 рік. Цей дизайн став символом нової ери для "канонірів" на їхньому старому стадіоні Гайбері.

​Знаменита футболка має суцільну червону основу з вплетеними у тканину тональними вертикальними смугами. Вона доповнена класичними білими рукавами з трьома смужками adidas у червоно-синьому кольорі. Дизайн також відтворює деталі оригіналу, включаючи логотип adidas Equipment та легендарного спонсора JVC у білому боксі.

Окрім самої футболки, колекція Bring-Back включає відповідні худі, спортивні штани, футболку з графічним принтом та навіть спеціальну версію кросівок adidas Gazelle, натхненну культурою вболівальників того часу.

​У презентації нової лінійки взяв участь легенда клубу Іан Райт, який був зіркою Арсеналу саме в цій формі, і нинішні гравці команди.