Англія

Захисник Манчестер Сіті розповів, що у підлітковому віці хотів змінити вид спорту.

Захисник Манчестер Сіті та один із найдорожчих оборонців у світі, Йошко Гвардіол, зробив неочікуване зізнання: у підлітковому віці він був близький до того, щоб покинути футбол.

​У новому документальному фільмі BBC Kompas хорватський гравець розповів, що у віці 16-17 років він переживав кризу у своїй академії в загребському Динамо. Гвардіол не відчував задоволення від гри і серйозно розглядав можливість перейти у баскетбол — вид спорту, який він також любив і в якому його друзі досягали успіхів.

​«Я думав про те, щоб кинути футбол, тому що я також люблю баскетбол. Я більше не був упевнений у футболі», — поділився Гвардіол. За словами футболіста, вирішальну роль у його кар'єрі відіграв батько, Тіхомір.

Коли Йошко повідомив йому про свій намір піти зі спорту, батько провів з ним серйозну розмову і рішуче наполіг на тому, щоб він не кидав футбол. ​"Мій батько втрутився і сказав: Ні, ти не можеш", — згадує Гвардіол. ​

Розмова з батьком змусила його продовжити тренування, що зрештою призвело до стрімкого злету кар'єри: переходу в РБ Лейпциг, а згодом — у Манчестер Сіті за 77 мільйонів фунтів стерлінгів у 2023 році.