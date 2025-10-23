Інше

35-річний Гай Бредшоу помер у Бенідормі за кілька годин до гри містян проти Вільярреала. Клуб висловив свої співчуття.

Футбольний клуб Манчестер Сіті повідомив про трагічну подію: вболівальник команди Гай Бредшоу помер в Іспанії напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Вільярреала. ​35-річний чоловік з Вітеншоу (район Манчестера) перебував у місті Бенідорм разом із друзями, плануючи відвідати гру своєї улюбленої команди.

За повідомленнями, друзі знайшли його мертвим у ліжку вранці у вівторок. ​Манчестер Сіті випустив офіційну заяву, висловивши глибокий сум з приводу події.

​"Ми глибоко засмучені смертю Гая Бредшоу, вболівальника Сіті, який трагічно помер в Іспанії напередодні матчу клубу проти Вільярреала, – йдеться у заяві. – Кожен у клубі висловлює свої співчуття його родині, друзям та іншим уболівальникам у цей важкий час. Одного разу синій – назавжди синій.

Повідомляється, що обставини смерті не вважаються підозрілими. Хоча точна причина ще не підтверджена. У зв'язку з трагедією родина та друзі загиблого створили сторінку GoFundMe для збору коштів, щоб допомогти повернути його тіло додому та підтримати його доньку, оскільки у вболівальника не було туристичної страховки.