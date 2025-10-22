Ліга чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли здобула спокійну перемогу над "жовтою субмариною".

Манчестер Сіті у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграв Вільярреал із рахунком 2:0.

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок у середині першого тайму, коли Ерлінг Голанд скористався передачею Ріко Льюїса, а потім наприкінці тайму Бернарду Сілву подвоїв перевагу "містян".

У другому таймі Сіті спокійно контролював гру та довів справу до логічного завершення.

Після трьох турів Манчестер Сіті набрав сім очок і посідає п'яте місце в ЛЧ, а Вілярреал має лише один набраний бал.

Вільярреал — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 17, Сілва, 40.

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса (Кардона, 46) — Б'юкенен (Молейро, 66), Комесанья (Перес, 73), Парті, Гує (Парехо, 81) — Пепе, Мікаутадзе (Олувасеї, 66).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз, Діаш, Гвардіол, Льюїс (Рейндерс, 73) — Гонсалес (Ковачич, 57) — Сілва, Нунеш, Савіньйо (Шеркі, 86), Доку (Бобб, 73) — Голанд (Мармуш, 86).

Попередження: Педраса, Моуріньйо, Гує, Кардона — Сілва, Діаш.