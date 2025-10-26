НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 16:00 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Унаї Емері, попри прикру поразку в Лізі Європи від нідерландського Гоу Ехед Іглс (1:2), яку можна сприймати як "жертву" на тлі сьогоднішньої зустрічі, демонструють солідний рівень у внутрішній першості. У Прем’єр-лізі "леви" перемогли Фулгем, Бернлі та Тоттенгем, і тепер можуть зрівнятись із історичним рекордом 1936 року, коли Престон після п’яти безвиграшних стартових матчів оформив серію з чотирьох поспіль перемог. На своєму полі бірмінгемці почуваються особливо впевнено — саме тут вони вже двічі поспіль перемагали Сіті.

Команда Емері піднялася у верхню частину таблиці та знову претендує на місце у єврокубковій зоні. До зустрічі з чемпіонами Англії господарі підходять без серйозних кадрових втрат: Дінь повертається після короткої перерви, а Макгінн, Камара та Роджерс знову готові вийти з перших хвилин. Втім, Юрі Тілеманс і надалі залишається поза грою через травму литки.

Манчестер Сіті, у свою чергу, набирає ходу після осінніх "гойдалок". Підопічні Пепа Гвардіоли впевнено перемогли Вільярреал у Лізі чемпіонів (2:0) та Евертон у чемпіонаті, знову показавши свій звичний тотальний контроль. Головний герой — звісно, Ерлінг Голанд, який забиває вже дев’ять матчів поспіль і має у своєму активі 11 із 17 голів команди в АПЛ.

"Містяни" у цілому перебувають у відмінній формі — дев’ять матчів без поразок у всіх турнірах, із трьома "сухими" перемогами поспіль. З початку квітня Сіті набрав більше очок, ніж будь-хто в лізі, а 12 "сухих" матчів з лютого — найкращий показник у чемпіонаті. Попри відсутність Родрі та можливі проблеми у Ніко Гонсалеса, Гвардіола має широкий вибір гравців, а форма Фодена, Доку та Бернарду лише додає впевненості напередодні сьогоднішньої гри.