Іспанія

Оренда дозволить йому отримати регулярну ігрову практику перед ЧС-2026.

Жирона стала головним претендентом на 33-річного голкіпера Барселони Марка тер Штегена. Клуб прагне підсилити позицію воротаря в січневому трансферному вікні та розглядає німця як гравця, здатного підняти рівень команди не лише на полі, а й у роздягальні. Про це повідомляє sport.es.

Раніше основні чутки щодо майбутнього тер Штегена пов’язували його з Астон Віллою, проте цей варіант нереалістичний. Англійський клуб задоволений своєю воротарською лінією, у складі якої залишаються Еміліано Мартінес та Марко Бізот, і переговори з Барселоною не починалися.

Тер Штеген залишається одним із найбільш високооплачуваних гравців Барселони. Водночас керівництво підкреслює повагу до заслуг німця та не планує примусово розривати контракт.

Жирона, за яку виступають українські футболісти Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, скористалася цією ситуацією й почала активні переговори. Відносини між клубами оцінюються як добрі, що може прискорити угоду вже в січні. За інформацією джерела, Жирона планує оренду тер Штегена до кінця сезону, при цьому більшу частину зарплати німця сплатить Барселона.

Окремим фактором є чемпіонат світу-2026. Для тер Штегена регулярна ігрова практика критично важлива, і відсутність гарантій ігрового часу в Барселоні може спонукати його шукати новий клуб.