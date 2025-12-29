Італія

Головний тренер Інтера висловився про конкурентів та прагнення команди залишатися лідером Серії А.

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу своєї команди над Аталантою (1:0) у 17-му турі Серії А та поділився думками про боротьбу за чемпіонство.

"Я задоволений настроєм і всім, що ця команда показала сьогодні ввечері. Ми задоволені результатом, бо він дуже важливий. Еспозіто та Бонні — це хлопці, які чудово влилися в команду, їх любить весь колектив. Вони працюють і докладають зусиль. Ми раді, що маємо чотирьох нападників надзвичайної цінності, і що вони отримують задоволення і забивають голи", — зазначив Ківу.

Щодо боротьби за перше місце тренер підкреслив:



"У футболі нічого не є очевидним. Щоб бути конкурентоспроможними, потрібно ризикувати і доводити це на полі. Зараз грудень, але навіть перша половина сезону ще не закінчилася. Ми знаємо, що попереду ще довгий шлях, і ми хочемо працювати та залишатися конкурентоспроможними".

Ківу також додав: "Мене не цікавить, що каже Конте. Справжню цінність команди показує поле. Ми завжди тримаємо голову високо і готові боротися навіть із труднощами".

Наразі Інтер очолює турнірну таблицю Серії А з 36 очками, випереджаючи Мілан на один бал та Наполі на два очки.