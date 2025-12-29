Україна

23-річний футболіст перейшов в оренду з правом викупу з клубу Аліанса.

Луганська Зоря оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери з клубу Аліанса на правах оренди. Термін угоди не розголошується, однак орендна угода передбачає опцію викупу, яку може активувати український клуб.

За даними Transfermarkt, контракт Баррери з Аліансою діє до 5 вересня 2025 року, а ринкова вартість гравця оцінюється у 200 тисяч євро.

Верлей Баррера, 23 роки, є центрфорвардом, проте може зіграти й на правому фланзі атаки. У своїй кар’єрі він виступав за панамські клуби Сан-Франциско та Аліанса. У складі останнього з 2022 року він провів 118 матчів, забив 18 голів та віддав 9 результативних передач.

Зоря завершила першу частину сезону УПЛ на 8-й позиції турнірної таблиці. У 16 турах команда Віктора Скрипника набрала 23 очки.