Туреччина

Копенгаген розпочав перемовини з Трабзонспором щодо трансферу українського форварда.

Майбутнє нападника Данила Сікана у турецькій Суперлізі опинилося під великим питанням.

Як повідомляє видання Günebakis Haber, чинний чемпіон Данії Копенгаген — виявив предметний інтерес до 24-річного футболіста і вже вступив у активну фазу перемовин із керівництвом бордово-синіх. Попри те, що українець приєднався до турецького клубу лише в січні 2025 року, перейшовши з донецького Шахтаря, закріпитися у складі йому не вдалося.

Головний фактор можливого трансферу — рішення наставника Трабзонспора Фатіха Текке. Форвард не входить у довгострокові плани тренера на другу половину сезону. Також, клубу необхідно звільнити місце в іноземній квоті для реєстрації нових гравців у зимове вікно.

Копенгаген розглядає можливість запрошення Сікана вже в січні 2026 року. Данський гранд, який традиційно бореться за трофеї та виступає в ЛЧ ,бачить у Данилові гравця, здатного додати потужності та швидкості в атаці.

Турецький клуб розглядає два варіанти розвитку подій: Оренда до кінця сезону (з можливим правом викупу). Повноцінний трансфер, якщо данці запропонують суму, що дозволить Трабзонспору компенсувати витрати на перехід гравця з Шахтаря.

Для Данила переїзд до Данії може стати шансом на реанімацію кар'єри. Стиль гри Копенгагена з акцентом на атлетизм та постійний тиск може краще підійти українцю, ніж тактичні побудови Фатіха Текке в Трабзоні.