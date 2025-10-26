 Пеп Гвардіола висловив занепокоєння щодо фізичного стану свого ключового нападника Ерлінга Голанда напередодні міжнародної перерви. ​Як повідомляє ESPN, Гвардіола виступив із публічним попередженням на адресу головного тренера збірної Норвегії Столе Сольбаккена.

​За словами іспанського фахівця, Голанд не матиме багато часу на відновлення, оскільки був і залишається критично важливим гравцем для "містян" у насиченому календарі.

"Мені дуже шкода мого колегу Сольбаккена зі збірної Норвегії, але я про це не думаю". — зазначив Пеп.

"Можливо, в кінці, якщо ми виграємо Прем'єр-лігу з перевагою в 10 очок і за 10 матчів до кінця, він відпочине. Ліга чемпіонів також надзвичайно важлива. Наступні дві гри вдома дадуть нам справді великий шанс фінішувати в першій вісімці"  — підсумував наставник.