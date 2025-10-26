Англія

Наставник Манчестер Сіті публічно застеріг норвезький тренерський штаб, що їхній зірковий форвард виснажений через щільний клубний графік.

Пеп Гвардіола висловив занепокоєння щодо фізичного стану свого ключового нападника Ерлінга Голанда напередодні міжнародної перерви. ​Як повідомляє ESPN, Гвардіола виступив із публічним попередженням на адресу головного тренера збірної Норвегії Столе Сольбаккена.

​За словами іспанського фахівця, Голанд не матиме багато часу на відновлення, оскільки був і залишається критично важливим гравцем для "містян" у насиченому календарі.

"Мені дуже шкода мого колегу Сольбаккена зі збірної Норвегії, але я про це не думаю". — зазначив Пеп.

"Можливо, в кінці, якщо ми виграємо Прем'єр-лігу з перевагою в 10 очок і за 10 матчів до кінця, він відпочине. Ліга чемпіонів також надзвичайно важлива. Наступні дві гри вдома дадуть нам справді великий шанс фінішувати в першій вісімці" — підсумував наставник.