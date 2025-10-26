Завершився матч 9-го туру АПЛ.
getty images
26 жовтня 2025, 20:38
В рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на Гілл Дікінсон Стедіум приймав лондонський Тоттенгем.
Міккі ван де Вен відкрив рахунок на 19-й хвилині зустрічі, а на 45+6 хвилині він оформив гольовий дубль. Наприкінці другої половини Папі Матар Сарр забив третій м'яч "шпор" та встановив остаточний результат матчу.
Зазначимо, що українець Віталій Миколенко вийшов в стартовому складі "ірисок" та провів на полі увесь матч.
Після цієї гри Евертон з 11 очками розташовується на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ, Тоттенгем з 17 очками знаходиться на третьому рядку.
Евертон — Тоттенгем 0:3
Голи: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89
Евертон: Пікфорд — О'Браєн (Рель, 66), Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує (Алькарас, 86) — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш — Бету (Баррі, 66)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья, Бентанкур — Кудус (Матар Сарр, 78), Сімонс (Бергвалль, 61), Джонсон (Тель, 90) — Коло Муані (Рішарлісон, 62)
Попередження: Гарнер, Гріліш