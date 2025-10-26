Англія

Завершився матч 9-го туру АПЛ.

В рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на Гілл Дікінсон Стедіум приймав лондонський Тоттенгем.

Міккі ван де Вен відкрив рахунок на 19-й хвилині зустрічі, а на 45+6 хвилині він оформив гольовий дубль. Наприкінці другої половини Папі Матар Сарр забив третій м'яч "шпор" та встановив остаточний результат матчу.

Зазначимо, що українець Віталій Миколенко вийшов в стартовому складі "ірисок" та провів на полі увесь матч.

Після цієї гри Евертон з 11 очками розташовується на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ, Тоттенгем з 17 очками знаходиться на третьому рядку.