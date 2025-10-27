Англія

Попереду лише одна команда.

Лондонський Арсенал в рамках 9-го туру АПЛ мінімально переміг сусідів Крістал Пелес.

Ця перемога для "канонірів" стала 700 у матчах англійської Прем'єр-ліги. Таким чином, Арсенал став лише другим клубом, який досяг позначки 700 перемог в АПЛ після реформи, здійсненої в 1992 році (перехід від Першого дивізіону до АПЛ). Більше матчів у рамках Прем'єр-ліги виграв лише Манчестер Юнайтед — 760.

Ліверпуль здобув 682 перемоги, Челсі — 671, Тоттенгем — 556, Манчестер Сіті — 555.

Зазначимо, що востаннє Арсенал здобував титул АПЛ в сезоні-2003/04, а Манчестер Юнайтед в сезоні-2012/13.