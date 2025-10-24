Англія

Тренер наголосив на необхідності стабільності.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета похвалив оборону команди.

"Ця статистика дуже хороша, але нам потрібно залишатися стабільними — це лише початок сезону.

Мета — продовжувати вдосконалюватися, ми ще можемо грати краще", — цитує Артету пресслужба клубу.

У 12 стартових офіційних матчах Арсенал пропустив лише 3 голи: один із гри, два — зі стандартів. Це найкращий показник серед клубів п’яти топ-ліг Європи (АПЛ, Серія А, Ла Ліга, Ліга 1, Бундесліга).

