Англія

Іспанський хавбек відновився після пошкодження та готується до наступних матчів команди.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі повернувся до роботи з основною групою після травми підколінного сухожилля. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Іспанець пропустив останні три матчі "містян" — проти Евертона (2:0), Вільярреала (2:0) та Астон Вілли (0:1).

Очікується, що Родрі зможе повернутися до складу вже у найближчих поєдинках команди.

Наступний матч підопічні Пепа Гвардіоли зіграють проти Свонсі у Кубку ліги (29.10). Потім на Сіті чекає зустріч із Борнмутом в АПЛ (02.11) та Боруссією Дортмунд (05.11).