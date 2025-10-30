Іспанія

Мічел відзначив, що Віктору Циганкову потрібен ігровий ритм після травми, але підкреслив — головне, що він уже здоровий.

Головний тренер Жирони Мічел залишився задоволеним виступом своїх підопічних у матчі Кубка Іспанії проти Констансії (3:2) та відзначив користь додаткового часу для гравців, які не мають достатньої ігрової практики. Зокрема, наставник згадав про українського вінгера Віктора Циганкова.

— Це навіть добре, що у Кубку Іспанії ми зіграли додатковий час. Багатьом гравцям потрібні додаткові хвилини на полі, бо вони не мали великого навантаження цього сезону. Той самий Циганков чи Лемар — їм потрібно грати більше, їм необхідно проводити матчі, щоб вийти на свою найкращу форму після травм, — зазначив Мічел.

Наставник підкреслив, що головна проблема українця — нестача ігрового тонусу після відновлення, проте зараз футболіст повністю здоровий і готовий допомагати команді.

— Ми чекаємо на їхню найкращу форму, і важливо, що зараз вони здорові. Дуже важливо, щоб усі гравці були доступні. У нас хороший склад, і якщо ми будемо агресивною командою, яка йтиме вперед і буде впевнена у своїх силах, нас безперечно чекає хороший сезон. Я сказав команді, що мені потрібні всі, і коли всі будуть у формі, ми зробимо крок уперед, — додав тренер.

