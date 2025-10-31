Англія

Новачок МЮ розкрив план на Олд Траффорд.

Голкіпер Манчестер Юнайтед, Сенне Ламменс, зробив сміливу заяву щодо своєї готовності до викликів на Олд Траффорд, особливо на тлі невдалого періоду його попередника, Андре Онана. ​

Ламменс, який перейшов з Антверпена за £21.7 мільйона, став заміною для Онана, котрого у вересні відправили до Трабзонспора після серії помилок та величезної критики.

В інтерв'ю бельгійському виданню HLN Ламменс наголосив, що не боїться повторити долю камерунця.

​"За останні роки було багато галасу навколо воротарів в МЮ. Вони отримували багато негативних коментарів", — сказав Ламменс, очевидно посилаючись на важкий час Онана.

"Мене це не турбувало. Я не боюся цієї спадщини".

Бельгієць чітко дав зрозуміти, що прийшов у клуб з довгостроковими амбіціями, щоб переписати історію воротарської позиції після провалу Онана. ​

"Моя мрія — грати тут наступні десять років, бути важливим для клубу і збудувати власну спадщину. Я хочу бути тим, на кого люди рівняються", — підсумував воротар.