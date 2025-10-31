Голкіпер Манчестер Юнайтед, Сенне Ламменс, зробив сміливу заяву щодо своєї готовності до викликів на Олд Траффорд, особливо на тлі невдалого періоду його попередника, Андре Онана. ​

Ламменс, який перейшов з Антверпена за £21.7 мільйона, став заміною для Онана, котрого у вересні відправили до Трабзонспора після серії помилок та величезної критики.

В інтерв'ю бельгійському виданню HLN Ламменс наголосив, що не боїться повторити долю камерунця.

​"За останні роки було багато галасу навколо воротарів в МЮ. Вони отримували багато негативних коментарів", — сказав Ламменс, очевидно посилаючись на важкий час Онана.

"Мене це не турбувало. Я не боюся цієї спадщини".

Бельгієць чітко дав зрозуміти, що прийшов у клуб з довгостроковими амбіціями, щоб переписати історію воротарської позиції після провалу Онана. ​

"Моя мрія — грати тут наступні десять років, бути важливим для клубу і збудувати власну спадщину. Я хочу бути тим, на кого люди рівняються", — підсумував воротар.