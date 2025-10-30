Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, що одного разу подав запит на трансфер, отримавши вигідну пропозицію від міланського Інтера.
Getty Images
30 жовтня 2025, 16:25
Пол Скоулз розкрив деталі моменту, який він тепер вважає своєю найбільшою помилкою у кар'єрі. Попри те, що Скоулз провів усю свою професійну кар'єру на Олд Траффорд, був час, коли він серйозно замислювався над відходом.
За словами Скоулза, це сталося після того, як міланський Інтер зробив йому пропозицію. Він зазначив, що його агент повідомив про інтерес з боку італійського гранда, і це змусило його замислитися над зміною обстановки.
"Це було найгірше, що я будь-коли робив у своєму житті", – зізнався Скоулз, згадуючи, як він зрештою подав офіційний запит на трансфер.
Під час своєї нещодавньої виступу в подкасті The Overlap Скоулз розповів про величезну зарплату, яку клуб Серії А, ймовірно, готовий був заплатити йому за обмін Олд Траффорд на Сан-Сіро.
"Мені було 25, так" – згадував Скоулз. "Міланський Інтер хотів давати мені 4 мільйони фунтів стерлінгів на рік, без сплати податків. Тоді це була величезна сума. Це, мабуть, було більш ніж удвічі більше, ніж я заробляв у Юнайтед."
Однак, будь-які думки про переїзд до Італії були миттєво припинені легендарним менеджером клубу, сером Алексом Фергюсоном.
"Я пішов до кабінету сера Алекса, і він просто сказав: 'Ти нікуди не йдеш. І це кінець розмови'", – розповів Скоулз.
Фергюсон категорично відмовився відпускати одного зі своїх ключових гравців. Скоулз швидко зрозумів свою помилку і залишився в клубі, ставши однією з найвидатніших постатей в історії Манчестер Юнайтед та вигравши з командою 11 титулів Прем'єр-ліги та дві Ліги Чемпіонів.