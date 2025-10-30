Інше

Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, що одного разу подав запит на трансфер, отримавши вигідну пропозицію від міланського Інтера.

Пол Скоулз розкрив деталі моменту, який він тепер вважає своєю найбільшою помилкою у кар'єрі. Попри те, що Скоулз провів усю свою професійну кар'єру на Олд Траффорд, був час, коли він серйозно замислювався над відходом. ​

За словами Скоулза, це сталося після того, як міланський Інтер зробив йому пропозицію. Він зазначив, що його агент повідомив про інтерес з боку італійського гранда, і це змусило його замислитися над зміною обстановки.

​"Це було найгірше, що я будь-коли робив у своєму житті", – зізнався Скоулз, згадуючи, як він зрештою подав офіційний запит на трансфер.

Під час своєї нещодавньої виступу в подкасті The Overlap Скоулз розповів про величезну зарплату, яку клуб Серії А, ймовірно, готовий був заплатити йому за обмін Олд Траффорд на Сан-Сіро.

"Мені було 25, так" – згадував Скоулз. "Міланський Інтер хотів давати мені 4 мільйони фунтів стерлінгів на рік, без сплати податків. Тоді це була величезна сума. Це, мабуть, було більш ніж удвічі більше, ніж я заробляв у Юнайтед."

Однак, будь-які думки про переїзд до Італії були миттєво припинені легендарним менеджером клубу, сером Алексом Фергюсоном.

​"Я пішов до кабінету сера Алекса, і він просто сказав: 'Ти нікуди не йдеш. І це кінець розмови'", – розповів Скоулз. ​

Фергюсон категорично відмовився відпускати одного зі своїх ключових гравців. Скоулз швидко зрозумів свою помилку і залишився в клубі, ставши однією з найвидатніших постатей в історії Манчестер Юнайтед та вигравши з командою 11 титулів Прем'єр-ліги та дві Ліги Чемпіонів.