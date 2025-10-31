Інше

Вейн Руні зізнався, що не отримував задоволення від своїх найрезультативніших сезонів в МЮ.

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні зробив дивовижне зізнання для BBC Sport про свої найуспішніші з точки зору статистики сезони. Руні, який є найкращим бомбардиром в історії клубу, заявив, що йому було нудно, коли він грав на позиції чистого "номера 9" і забив 34 голи за сезон. ​

Найвища результативність Руні припала на сезони 2009/10 та 2011/12. Однак, за його словами, ця роль на вістрі атаки не приносила задоволення.

​"Це були мої найкращі два роки за кількістю голів, але я пам'ятаю, як йшов з поля, забивши два м'ячі, і думав: "Я грав жахливо", — розповів Руні.

"Мені не подобалося грати спиною до воріт, маючи небагато дотиків до м'яча".

Руні пояснив, що він завжди був гравцем, який хотів брати участь у грі, більше володіти м'ячем і опускатися глибше, що часто суперечило його ролі природженого бомбардира.

Він зізнався, що міг би забити набагато більше голів, якби був більш егоїстичним, але його головним бажанням завжди було просто грати у футбол і бути в центрі подій.