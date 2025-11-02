Німеччина

Німецький вінгер заявив, що готовий залишитися в Мюнхені, навіть якщо доведеться знизити зарплату.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі прокоментував своє майбутнє в мюнхенському клубі, контракт із яким спливає наприкінці поточного сезону. Після перемоги над Байером із рахунком 3:0 футболіст зізнався в ефірі Sky Germany, що цілком може розглянути варіант продовження угоди.

"Це, безумовно, те, про що варто задуматися", — сказав Гнабрі, відповідаючи на запитання про можливе підписання нового контракту.

За інформацією SPOX, 30-річний гравець схиляється до того, щоб залишитися в Баварії, адже почувається комфортно як у клубі, так і в місті. Керівництво також не виключає продовження співпраці, хоча офіційні переговори ще не розпочалися.

Повідомляється, що Гнабрі готовий навіть піти на зниження зарплати, яка нині перевищує 18 мільйонів євро на рік разом із бонусами.

У поточному сезоні Бундесліги Гнабрі провів вісім матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.