Іспанія

Німецький воротар завершує відновлення після травми спини, але його майбутнє в клубі залишається під питанням.

Капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген наближається до завершення реабілітації після травми спини, яку отримав у липні цього року.

Як повідомляє Sport.es, 33-річний голкіпер уже проводить тренування на полі клубної бази та поступово набирає форму.

Очікується, що тер Штеген буде готовий повернутися до офіційних матчів до кінця листопада. Водночас каталонський клуб має ухвалити рішення щодо його майбутнього — за даними джерела, не виключено, що взимку гравець може перейти до іншої команди на правах оренди або навіть покинути Барселону остаточно.

Контракт німецького воротаря з клубом діє до літа 2028 року. Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість тер Штегена становить близько восьми мільйонів євро.