Інше

Переговори були близькі до завершення, але наставник вирішив почекати.

Відомий англійський тренер Стівен Джеррард вирішив не продовжувати боротьбу за посаду головного тренера шотландського клубу Рейнджерс. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією, переговори між сторонами пройшли успішно, і Джеррард був близький до укладення угоди. Проте фахівець вирішив, що наразі час для його повернення до клубу не зовсім підходящий, і самостійно вийшов з процесу.

Обидві сторони залишили відкритою можливість відновити переговори в майбутньому.

Рейнджерс став першим клубом у тренерській кар’єрі Джеррарда. Окрім цього, він очолював Астон Віллу та саудівський Аль-Іттіфак, який покинув у січні 2025 року.