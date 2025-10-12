Переговори були близькі до завершення, але наставник вирішив почекати.
Стівен Джеррард, getty images
12 жовтня 2025, 00:33
Відомий англійський тренер Стівен Джеррард вирішив не продовжувати боротьбу за посаду головного тренера шотландського клубу Рейнджерс. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією, переговори між сторонами пройшли успішно, і Джеррард був близький до укладення угоди. Проте фахівець вирішив, що наразі час для його повернення до клубу не зовсім підходящий, і самостійно вийшов з процесу.
Обидві сторони залишили відкритою можливість відновити переговори в майбутньому.
Рейнджерс став першим клубом у тренерській кар’єрі Джеррарда. Окрім цього, він очолював Астон Віллу та саудівський Аль-Іттіфак, який покинув у січні 2025 року.