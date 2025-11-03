Англія

Наставник Манчестер Сіті оцінив гру проти Борнмута та ситуацію в боротьбі за чемпіонство.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди над Борнмутом із рахунком 3:1 та поділився думками про боротьбу за титул у Прем’єр-лізі.

— Сподіваюся, що Арсенал одного дня пропустить гол. Проти них грати нелегко. Енергія, якої нам бракувало, тепер є. Я відчував ще з Клубного чемпіонату світу, що ми в моменті, — сказав Гвардіола.

Іспанець наголосив, що попереду ще довгий сезон і команда лише набирає обертів.

— Це лише 10 матчів, ще залишилося 28, і багато чого відбудеться. Важливо залишатися близько і відчувати, що команда стає все кращою та кращою, — зазначив тренер.

Гвардіола також похвалив Борнмут за якісну гру:

— Мені подобається Борнмут за багато речей, і я надзвичайно ціную цю перемогу, бо вони зараз у хорошій формі. Вони програли лише один матч. Грають від першої до дев’яносто п’ятої хвилини в однаковому темпі. Якщо ти не розумний і втрачаєш легко м’ячі, у переході ніхто не зупинить їх — Брукс і Семеньо — гравці найвищого класу.

Наставник Манчестер Сіті підкреслив, що його команда продовжує дотримуватися свого стилю гри:

— Ми грали у той футбол, який завжди намагаємося грати: багато пасів і пошук правильного моменту, але нам було складно, бо вони дуже агресивні і мають неймовірну енергію, — підсумував іспанець.

