Дестіні Удогі — гравець Тоттенгема, якому агент погрожував пістолетом.

В англійському футболі назріває гучний скандал, у центрі якого опинився захисник Тоттенгем Готспур Дестіні Удогі.

​Як повідомляє авторитетне видання Goal, Удогі був названий тим самим гравцем Прем'єр-ліги, якому, як стверджується, погрожував зброєю (пістолетом) його власний агент.

​Повідомляється, що Тоттенгем не залишився осторонь та вже оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту за участю свого 22-річного італійського гравця.

"Ми надавали і продовжуватимемо надавати підтримку Дестіні та його родині після цього інциденту. ​Враховуючи, що це юридичне питання, ми не можемо коментувати подальші деталі".

Інцидент стався вночі 6 вересня. Вже 8 вересня 31-річного чоловіка було заарештовано за підозрою у володінні вогнепальною зброєю з наміром, шантажі та водінні без прав. ​Наразі його звільнено під заставу, доки триває слідство, йому заборонено контактувати з Дестіні Удогі.