Мареска не бачить гравця в своїй команді.
Аксель Дісасі, Getty Images
12 листопада 2025, 08:15
Французький центральний захисник Аксель Дісасі долучився до лондонського Челсі влітку 2023 року за 45 млн євро з Монако.
Відтоді 27-річний виконавець провів за клуб 61 матч, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.
Але в цьому сезоні на його рахунку ані секунди ігрового часу за основну команду "пенсіонерів".
Причина — рішення головного тренера Енцо Марески, для якого Дісасі є гравцем, що не пасує статусу основної команди.
Відповідно за три з половиною роки до завершення дії чинного контракту Аксель найближчого зимового трансферного вікна буде розглядати будь-які варіанти зміни робочої атмосфери.
Нагадаємо, що другу частину минулої сезони він провів у оренді в бірмінгемській Астон Віллі, що коштувало останній 6 млн євро.