Англія

Мареска не бачить гравця в своїй команді.

Французький центральний захисник Аксель Дісасі долучився до лондонського Челсі влітку 2023 року за 45 млн євро з Монако.

Відтоді 27-річний виконавець провів за клуб 61 матч, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.

Але в цьому сезоні на його рахунку ані секунди ігрового часу за основну команду "пенсіонерів".

Причина — рішення головного тренера Енцо Марески, для якого Дісасі є гравцем, що не пасує статусу основної команди.

Відповідно за три з половиною роки до завершення дії чинного контракту Аксель найближчого зимового трансферного вікна буде розглядати будь-які варіанти зміни робочої атмосфери.

Нагадаємо, що другу частину минулої сезони він провів у оренді в бірмінгемській Астон Віллі, що коштувало останній 6 млн євро.