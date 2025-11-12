Англія

Захисник Челсі та голкіпер Манчестер Сіті приєднуються до команди Томаса Тухеля, замінивши травмованих гравців Ньюкасла.

Збірна Англії здійснила вимушені зміни у своєму складі напередодні відбіркових матчів Чемпіонату світу проти Сербії та Албанії.

Захисник Челсі Трево Чалоба та голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд були додані до складу команди Томаса Тухеля.

Цей виклик став необхідним після того, як розташування збірної через травми покинули двоє гравців Ньюкасла — вінгер Ентоні Гордон та воротар Нік Поуп.

Чалоба та Траффорд вже приєдналися до табору "Трьох левів" і готуватимуться до майбутніх матчів.