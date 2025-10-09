Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Німецький тренер вважає, що збірній Англії під силу поборотися за титул.

Німецький фахівець Томас Тухель, який активно коментує міжнародний футбол після завершення клубної роботи, поділився думками щодо шансів збірної Англії на чемпіонаті світу 2026 року.

За словами тренера, англійці мають потенціал для успішного виступу, однак він не вважає їх головними претендентами на титул.

— Ми можемо бути одними з претендентів, але не фаворитами. За перемогу також боротимуться Аргентина, Франція, Іспанія, Бразилія. Це не означає, що у нас мало шансів. Просто для тріумфу необхідно пройти довгий шлях. Ми будемо рухатися крок за кроком, — зазначив Тухель.

Уже в четвер, 9 жовтня, команда проведе контрольний матч проти національної збірної Уельсу. Початок гри — о 21:45 за київським часом.