Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перемога над Латвією гарантувала команді Томаса Тухеля участь у фінальному турнірі у Північній Америці.

Національна збірна Англії офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026.

У матчі чергового туру європейської кваліфікації англійці розгромили Латвію з рахунком 5:0, довівши свою перевагу у групі.

Команда Томаса Тухеля здобула перемоги у всіх шести матчах, набравши 18 очок, що гарантувало їй перше місце та прямий вихід у фінальну частину турніру — першою серед країн Європи.

Латвія – Англія 0:5

Голи: Гордон, 26, Кейн, 44, 45+4 (пен.), Тонішевс, 59 (аг), Езе, 86

Латвія: Звієдріс — Юрковскіс (Тонішевс, 46), Вейпс, Черномордійс, Балодійс, Циганікс — Зеленковс, Варславанс (Дашкевичс, 66), Вапне (Савельєвс, 74), Ікауньєкс (Грабовскіс, 88) — Гутковскіс (Регза, 74)

Англія: Пікфорд — Спенс, Стоунз (Берн, 71), Конса, Льюїс-Скеллі — Андерсон, Райс (Гендерсон, 61) — Сака (Боуен, 61), Роджерс (Езе, 60), Гордон (Рашфорд, 71) — Кейн

Попередження: Циганікс, Балодіс, Черномордійс, Регза — Конса