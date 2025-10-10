Інше

Крім матчів відбору ЧС-2026, пройшли ще кілька спарингів.

Збірна Англії у товариському матчі впевнено обіграла Уельс із рахунком 3:0.

Перемогу команді Томаса Тухеля забезпечили голи у виконанні Моргана Роджерса, Оллі Воткінса та Букайо Саки. Також відзначимо два асисти від центрального захисника Марка Геї.

Англія — Уельс 3:0

Голи: Роджерс, 3, Воткінс, 11, Сака, 20.

У той же час, Польща мінімально обіграла Нову Зеландію з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 49 хвилині влучним ударом відзначився Пйотр Зелінські.

Польща — Нова Зеландія 1:0

Гол: Зелінські, 49.