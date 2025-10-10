Крім матчів відбору ЧС-2026, пройшли ще кілька спарингів.
Англія - Уельс, Getty Images
10 жовтня 2025, 00:16
Збірна Англії у товариському матчі впевнено обіграла Уельс із рахунком 3:0.
Перемогу команді Томаса Тухеля забезпечили голи у виконанні Моргана Роджерса, Оллі Воткінса та Букайо Саки. Також відзначимо два асисти від центрального захисника Марка Геї.
Англія — Уельс 3:0
Голи: Роджерс, 3, Воткінс, 11, Сака, 20.
У той же час, Польща мінімально обіграла Нову Зеландію з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 49 хвилині влучним ударом відзначився Пйотр Зелінські.
Польща — Нова Зеландія 1:0
Гол: Зелінські, 49.