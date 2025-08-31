Туреччина

Одразу два турецькі клуби намагаються підписати бразильця.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного бразильця зацікавлений Фенербахче, який вже зробив пропозицію у розмірі 12 мільйонів євро, на що "містяни" відповіли відмовою.

Тим не менш, "канарійки" продовжують переговори з Сіті, незважаючи на активний інтерес з боку Галатасарая.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай прагне перехопити Доннарумму в Манчестер Сіті.