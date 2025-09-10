Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершився південноамериканський раунд кваліфікації.

Уночі за європейським часом відбулись заключні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у регіоні Південна Америка.

Лідер відбіркової групи, національна збірна Аргентини, у грі без турнірного для неї значення на виїзді поступилась Еквадору, який таким чином посів другу сходинку навіть із трьома очками штрафу від регіональної Асоціації.

Еквадор — Аргентина 1:0

Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)

Вилучення: Кайседо, 50 (друге попередження) — Отаменді, 31 (грубий фол)

Бразилія тим часом поступилась у черговому матчі відбору, програвши гру на високогір’ї Болівії (0:1), яка заскочила в останній вагон плей-оф.

Болівія — Бразилія 1:0

Гол: Мігеліто, 45+4 (пен.)

Венесуела мала шанс у заключному турі зачепитись за місце в плей-оф кваліфікації, але програла в розкішній грі на власному полі Колумбії.

Венесуела — Колумбія 3:6

Голи: Сеговія, 3, Мартінес, 12, Рондон, 76 — Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Збірна Чилі провалила відбірковий цикл та зіграла наостанок унічию з Уругваєм на власному полі.

Чилі — Уругвай 0:0

Перу тим часом у домашній грі проти Парагваю ні за що не боровся, а отже мінімально поступився.

Перу — Парагвай 0:1

Гол: Галарса, 78