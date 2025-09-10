Завершився південноамериканський раунд кваліфікації.
Getty Images
10 вересня 2025, 08:45
Уночі за європейським часом відбулись заключні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у регіоні Південна Америка.
Лідер відбіркової групи, національна збірна Аргентини, у грі без турнірного для неї значення на виїзді поступилась Еквадору, який таким чином посів другу сходинку навіть із трьома очками штрафу від регіональної Асоціації.
Еквадор — Аргентина 1:0
Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)
Вилучення: Кайседо, 50 (друге попередження) — Отаменді, 31 (грубий фол)
Бразилія тим часом поступилась у черговому матчі відбору, програвши гру на високогір’ї Болівії (0:1), яка заскочила в останній вагон плей-оф.
Болівія — Бразилія 1:0
Гол: Мігеліто, 45+4 (пен.)
Венесуела мала шанс у заключному турі зачепитись за місце в плей-оф кваліфікації, але програла в розкішній грі на власному полі Колумбії.
Венесуела — Колумбія 3:6
Голи: Сеговія, 3, Мартінес, 12, Рондон, 76 — Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78
Збірна Чилі провалила відбірковий цикл та зіграла наостанок унічию з Уругваєм на власному полі.
Чилі — Уругвай 0:0
Перу тим часом у домашній грі проти Парагваю ні за що не боровся, а отже мінімально поступився.
Перу — Парагвай 0:1
Гол: Галарса, 78