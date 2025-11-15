Інше

Команда Анчелотті відкрила рахунок ще до перерви та втримала перевагу до кінця.

У суботу, 15 листопада, збірна Бразилії провела контрольний поєдинок проти Сенегалу на лондонському стадіоні Емірейтс. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь п’ятиразових чемпіонів світу.

Вже на 28-й хвилині Естевау відкрив рахунок, ефектно пробивши після відскоку в штрафному майданчику. Через сім хвилин перевагу бразильців подвоїв Каземіро, який замкнув навіс Родріго зі штрафного. Арбітр перевірив епізод за допомогою VAR, але взяття воріт підтвердив.

Збірна Бразилії контролювала гру від старту до фінального свистка: моменти мали Вінісіус Жуніор та Матеус Кунья, але сенегальський воротар Едуар Менді та каркаси воріт відбивали удари. Сенегал намагався створювати небезпечні моменти у відповідь, проте забити так і не вдалося.

Бразилія – Сенегал 2:0

Голи: Естевау, 28, Каземіро, 35

Нагадаємо, Бразилія ще у червні здобула путівку на ЧС-2026.

Наступний контрольний матч бразильці проведуть 18 листопада проти Тунісу.