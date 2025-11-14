Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італієць хоче трофей.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про довгий період без перемог на чемпіонаті світу у "селесао". Цитує італійського фахівця La Gazzetta dello Sport.

"Тиск? Я відчуваю більше пристрасті, ніж тиску. Просто неймовірно, як сильно люблять в Бразилії футбол. До того ж люди відчувають, що команда прогресує, і так буде до самого турніру.

Може скластися враження, що гарний футбол є головним критерієм для бразильських фанатів. Це неправда. Бразильці хочуть, щоб їхня збірна виграла чемпіонат світу.

У 1994 та 2002 роках у них були чудові нападники, але вони перемогли завдяки дуже надійній обороні. Думаю, так буде і наступного Мундіалу.

Італія? Їм доведеться пройти складні стикові матчі, але я гадаю, що вони це зроблять. А потім ми зустрінемося у фіналі: усі будуть щасливі, італійці, бразильці, і особливо я. В емоційному плані це було б чудово", – сказав Анчелотті.