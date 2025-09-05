Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Результати матчів кваліфікації в Південній Америці.

5 вересня збірна Аргентини впевнено перемогла Венесуелу з рахунком 3:0 у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Особлива увага була прикута до Ліонеля Мессі, який, імовірно, провів свою останню домашню гру за національну команду. Перед початком зустрічі емоційний капітан не стримав сліз, а вболівальники підтримали його величезним банером із подякою.

На полі Мессі віддячив фанатам яскравою грою, оформивши дубль на 39-й та 80-й хвилинах. Ще один м’яч у ворота венесуельців забив Лаутаро Мартінес на 76-й хвилині.

Завдяки цій перемозі Аргентина продовжує лідирувати у відборі Південної Америки, набравши 38 очок. Уругвай займає друге місце із 27 балами.

Аргентина – Венесуела 3:0

Голи: Мессі, 39, 80, Мартінес, 76.

Збірна Бразилії здобула переконливу перемогу у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу-2026, розгромивши свого суперника з рахунком 3:0.

Перший гол у зустрічі на 38-й хвилині забив вінгер бразильської команди Естевао. Лукас Пакета подвоїв перевагу своєї команди на 72-й хвилині, а вже через чотири хвилини Бруно Гімараєс довів рахунок до розгромного — 3:0.

Бразилія — Чилі 3:0

Голи: Естевао, 38, Пакета, 72, Гімараєс, 76

Голи Хамеса, Кордоби та Кінтеро забезпечили Колумбії перемогу над Болівією 3:0.

Колумбія — Болівія 3:0

Голи: Родрігес, 31, Кордоба, 74, Кінтеро, 83

Ще один матч завершився з рахунком 3:0. Уругвай не залишив шансів Перу. Голами відзначались Агірре, Де Арраскаета та Вінас.

Уругвай — Перу 3:0

Голи: Агірре, 14, Де Арраскаета, 58, Вінас, 80.

Ще один матч між Парагваєм та Еквадором завершився без голів.

Парагвай — Еквадор 0:0

Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай забезпечили собі участь на ЧС-2026. Венесуела в зоні перехідних матчів.