Німеччина

Хавбек Феєноорда у списку трансферних пріоритетів "фармацевтів".

Баєр Леверкузен включив центрального півзахисника Феєнорда Квінтена Тімбера до свого списку пріоритетних трансферів до закриття трансферного вікна, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець, який є братом-близнюком захисника Арсеналу Юррієна Тімбера і має контракт із Феєнордом до 2026 року, є одним із трьох основних кандидатів на позицію, яку Леверкузен планує підсилити в поточне трансферне вікно.

Німецький клуб розглядає варіанти підписання Тімбера до дедлайну, при цьому ведеться оцінка фінансових умов та готовності гравця перейти до німецької Бундесліги.

Квінтен відомий своєю універсальністю в центрі поля та досвідом виступів на високому європейському рівні, маючи 5 матчів у збірній Нідерландів. У минулому сезоні він провів 26 матчів на клубному рівні, в яких він забив 6 голів та віддав 1 асист.